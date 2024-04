Ein 160-jähriges Abtreibungsgesetz wird in den USA Realität

Frauen demonstrieren in Tucson gegen den Supreme-Court-Spruch, der ein Abtreibungsgesetz aus dem Jahr 1864 gültig macht.

Das Höchstgericht von Arizona erklärt die bisher gültige Fristenlösung für gesetzeswidrig: Damit werden Abtreibungen quasi unmöglich. Das Thema bestimmt die Präsidentschaftswahl.

New York/Phoenix. Die Zukunft der Abtreibungsgesetzgebung in den USA sieht ziemlich alt aus. Das Höchstgericht des Bundesstaats Arizona erklärte am Dienstag, dass die bisher gültige 15-Wochen-Fristenlösung für Schwangerschaftsabbrüche ungültig sei – und aktivierte damit ein anderes Gesetz, nämlich aus dem Jahr 1864. Arizona war damals noch nicht einmal ein Bundesstaat, und Frauen und Medizinern war es verboten, Schwangerschaften zu beenden.