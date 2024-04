Eine Studie macht deutlich: Die Werte klaffen zwischen den Kulturkreisen immer weiter auseinander. Der Westen kann seine liberale Lebensweise nicht durchsetzen. Aber warum?

Diese Entwicklungen können verblüffen: Um 1980 hatten Australier und Pakistanis bei vielen Fragen vergleichbare Überzeugungen. In beiden Ländern lehnte etwa eine Mehrheit der Bevölkerung Ehescheidungen ab. In Pakistan ist es dabei geblieben, in Australien hat sich die Einstellung grundlegend gewandelt. Oder: Ist es wichtig, dass Kinder den Erwachsenen gehorchen? Das bejahten früher sogar mehr Australier als Pakistanis, heute sind es down under nur noch 18 Prozent, in der islamischen Republik aber 49 Prozent. Nein, die Globalisierung und der verstärkte Kontakt haben nicht dazu geführt, dass sich die kulturellen Werte weltweit angleichen.

Liegt es in diesem Beispiel daran, dass in Australien der Lebensstandard viel stärker gestiegen als in Pakistan? Vielleicht ist ja Wohlstand der große kulturelle Gleichmacher, und deshalb brauchen manche Länder länger?