Probeführerscheinbesitzer rast mit 196 km/h über A1

Dem 19-jährigen Wiener wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen.

Mit 196 anstatt der erlaubten 130 km/h ist am Mittwoch ein Probeführerscheinbesitzer auf der Westautobahn (A1) Richtung Wien bei Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) von einer Zivilstreife gemessen worden. Die Beamten fuhren dem Pkw nach und hielten ihn an. Dem 19-Jährigen wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen. Der Wiener wird der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten angezeigt, teilte die niederösterreichische Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Seit 1. März drohen bei Tempoübertretungen härtere Sanktionen. Nun ist es auch möglich, Fahrzeuge von Rasern zu versteigern, wenn sie eine gewisse Geschwindigkeitsgrenze übersteigen.

