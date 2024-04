(c) OpenAI

Adobe will OpenAI das Feld der Video-KI nicht überlassen. Im Gegensatz zu Sora wird die KI von Adobe mit gekauften Inhalten trainiert. Fotografen und Künstler bekommen für Videos bis zu drei Dollar pro Minute.

Bereits einmal hat OpenAI es geschafft, die Technikwelt in Aufruhr zu versetzen. Doch das Wettrennen um ChatGPT soll sich nicht wiederholen. Mit Sora, der Video-KI von OpenAI, steht aber bereits der nächste Umbruch im Silicon Valley bevor. Adobe will entgegensteuern. Der für sein Fotobearbeitungsprogramm bekannte Anbieter lockt nun - anders als OpenAI - mit einer Bezahlung für Trainingsmaterial.

Um die Trainingsdatenbanken für die KI zu füllen, braucht Adobe entsprechendes Material. Um sich dabei nicht einfach aus dem Internet zu bedienen; oder zumindest nicht nur, bietet Adobe seinem Netzwerk an Fotografen und Künstlern für Videos von Menschen in alltäglichen Situationen Geld an. Pro Minute erhalten sie drei Dollar, maximal 120 Dollar für ein Video.

Im vergangenen Jahr hat sich Adobe darauf konzentriert, sein Portfolio an Software für Kreativprofis, darunter Photoshop und Illustrator, um generative KI-Funktionen zu erweitern. Das Unternehmen hat Werkzeuge veröffentlicht, die Text verwenden, um Bilder und Illustrationen zu erstellen, die bisher milliardenfach verwendet wurden.

Die Demonstration des Videogenerierungsmodells Sora von OpenAI hat jedoch bei den Anlegern die Befürchtung geweckt, dass der langjährige Marktführer für Kreativsoftware von der neuen Technologie überrollt werden könnte. Adobe hat erklärt, dass es an einer Technologie zur Videogenerierung arbeitet und plant, im Laufe des Jahres mehr dazu zu sagen.

Adobe bittet um mehr als 100 kurze Clips von Menschen, die Handlungen ausführen und Emotionen zeigen, sowie um einfache Anatomieaufnahmen von Füßen, Händen oder Augen. Das Unternehmen bittet auch um Videos von Menschen, die „mit Objekten“ wie Smartphones oder Fitnessgeräten interagieren. Das Unternehmen warnt davor, urheberrechtlich geschütztes Material, Nacktheit oder andere „anstößige Inhalte“ anzubieten.

Adobe will eigene Inhalte für die KI

Die Auflistung verdeutlicht die enormen Datenmengen, die für die Erstellung von KI-Modellen benötigt werden, die beliebten Produkten zur Erstellung von Inhalten wie ChatGPT zugrunde liegen. Über die Quelle dieser Daten hat es viele Diskussionen und Kontroversen gegeben. Mira Murati, Chief Technology Officer von OpenAI, sagte in einem viralen Interview-Clip mit dem Wall Street Journal im letzten Monat, dass sie sich nicht sicher sei, ob Sora auf nutzergenerierten Videos von Googles YouTube sowie von Facebook und Instagram von Meta Platforms Inc. trainiert wurde.

Adobe hat versucht, seine Modelle zu differenzieren, indem es sie in erster Linie auf seine umfangreiche Bibliothek von Stock Media für Vermarkter und Kreativagenturen trainiert hat. In Fällen, in denen die Bibliothek nicht ausreicht, hat Adobe Bilder direkt von Anbietern beschafft. Adobe hat auch eine Vergütung für die Einsendung einer großen Menge von Fotos für das KI-Training angeboten, z. B. Bilder von Bananen oder Flaggen. (stein)