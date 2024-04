Schlägt der Iran zurück? USA geben Israel Rückendeckung

Premier Benjamin Netanjahu droht dem Regime in Teheran: „Wer uns angreift, den greifen wir an.“

Angesichts der Kriegsgefahr zwischen Israel und dem Iran greift Nervosität um sich. Die Lufthansa hat zumindest bis Samstag den Flugverkehr nach Teheran eingestellt, vorerst aber nicht die AUA. Sie verweist auf eine kürzere Flugzeit und auf einen umgehenden Rückflug. Das russische Außenministerium warnte indessen seine Bürger vor Reisen nach Israel und in den Libanon.

Am Donnerstag gab sich Benjamin Netanjahu bei einer Stippvisite eines israelischen Luftwaffenstützpunkts martialisch. Israel sei auf jedes Szenario vorbereitet, offensiv wie defensiv. Vor Kampfpiloten sprach der Premier von „herausfordernden Zeiten“ und drohte dem Regime in Teheran: „Wer uns angreift, den greifen wir an.“ Es war ein demonstrativer Auftritt des Kriegspremiers. Nach dem Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus vorige Woche hatte bereits Verteidigungsminister Joav Gallant die Armee in Alarmbereitschaft versetzt und eine Urlaubssperre verhängt.

Biden: „Eiserne“ Unterstützung