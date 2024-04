Niederlande stocken Ukraine-Hilfen um 400 Millionen Euro auf

Im kommenden Jahr seien mindestens 1,5 Milliarden Euro für die Ukraine vorgesehen. Polen erwägt indes, der Ukraine Raketen Sowjet-Zeiten zu überlassen.

Die Niederlande wollen die Ukraine im laufenden Jahr mit zusätzlichen 400 Millionen Euro unterstützen. Das berichtet der Sender RTL unter Berufung auf Regierungskreise. Die Nachrichtenagentur ANP meldet, im kommenden Jahr seien mindestens 1,5 Milliarden Euro für die Ukraine vorgesehen. Es wird erwartet, dass die amtierende Regierung in Den Haag am Freitag die Pläne bekannt geben wird.

Die Hilfen sind Teil der Bemühungen, die Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu steigern und damit die Vorgaben des Militärbündnisses Nato zu erfüllen.

Polen erwägt indes, der Ukraine Raketen noch aus der Zeit der ehemaligen Sowjetunion zu überlassen. „Wir haben mit (dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr) Selenskyj über den Bestand an sowjetischen Raketen gesprochen, den wir in unseren Lagern haben“, sagt Präsident Andrzej Duda auf einer Pressekonferenz in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Es werde über eine Übergabe dieser Raketen erörtert. (APA/Reuters)