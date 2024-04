Liechtenstein leitet Ermittlungen gegen Benko ein

Gegen den österreichischen Tycoon Rene Benko und eine seiner Firmen ermittelt die liechtensteinische Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf Insolvenzbetrug und Geldwäsche.

„Es kann bestätigt werden, dass Vorermittlungen gegen eine natürliche und eine juristische Person sowie gegen unbekannte Täter eingeleitet worden sind“, sagte Staatsanwalt Gregor Hirn gegenüber Bloomberg. Der Staatsanwalt bestätigte die Ermittlungen und verwies auf frühere Berichte des Schweizer Finanzblogs Inside Paradeplatz. Hirn lehnte es ab, weitere Details zu nennen.

Ein Rechtsvertreter von Benko in Österreich reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Ermittlungen in Liechtenstein. Der Anwalt des Geschäftsmannes in Deutschland sagte, die Berichte über Fehlverhalten seien unbegründet.

Die Ermittlungen sind die jüngsten in einer Reihe von Verfahren im Zusammenhang mit dem insolventen Signa-Konglomerat und seinem Gründer. Staatsanwälte in Österreich und Deutschland ermitteln gegen Einheiten des Unternehmens, während Vermögensfonds aus dem Nahen Osten ein Schiedsverfahren angestrengt haben, in dem sie Schadenersatz in Höhe von rund einer Milliarde Euro fordern, auch von Benko.

Eine ganze Reihe von Signa-Einheiten hat Insolvenz angemeldet, was das Einzelhandels- und Immobilienimperium zu einem der prominentesten Opfer der Immobilienturbulenzen in Europa macht. Bis vor kurzem zählte das Unternehmen das Chrysler Building und das Londoner Kaufhaus Selfridges zu seinem 23 Milliarden Euro schweren Portfolio. (Bloomberg)