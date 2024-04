Yusef Komunyakaa, geboren 1947 in Bogalusa, Louisiana, unterrichtet Creative Writing an der New York University. Während des Vietnamkriegs war er als Kriegsberichterstatter tätig. Die Gedichte stammen aus dem zweisprachigen Band „Der Gott der Landminen“ (Edition Lyrik Kabinett, © 2024 Carl Hanser Verlag). Mirko Bonné hat sie aus dem amerikanischen Englisch übersetzt.