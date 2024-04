Wingfoil-Kurse: Neue Segel für die Neue Donau

Auf der Neuen Donau gibt es ab Montag Wingfoil-Kurse. Damit hat die nächste Wasser-Trendsportart die Stadt erreichen. Ganz ungefährlich ist sie für Fortgeschrittene allerdings nicht.

Noch ist an der Neuen Donau nichts zu sehen, aber im Hintergrund wird schon intensiv am Aufbau gearbeitet. Ab kommenden Montag sperrt neben dem Vienna City Beach Club wieder das Wassersportcenter Wien auf. Dann wird es dort wieder eine Surfstation mit einer Fülle an Stand-up-Paddelboards und Kajaks geben. Heuer kommen allerdings noch Surfboards und Segel dazu: Die Wassersportcenter bietet das erste Mal Wing-Foil-Kurse an, ebenso verleiht es Material. Damit hat die Trendsportart nun auch für Anfänger die Stadt erreicht.

Dahinter steht Mario Lach, der schon vor zehn Jahren den ersten Stand-up-Paddle-Verleih im Wiener Gänsehäufel aufgemacht hat. Lach kennen manche in der Szene auch, weil er jahrelang der sportliche Leiter des Surfweltcups war, der damals noch im burgenländischen Podersdorf stattfand. Mittlerweile hat er sich komplett auf das Anbieten von Wassersportarten konzentriert. Seine Wing-Foil-Station direkt in Neusiedl am See gibt es schon seit zwei Jahren. Nun expandiert er nach Wien.