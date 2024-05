Die Maas in Wallonien: Schon früh suchte man ihre Ufer

Maastricht in den Niederlanden kennt man. Aber den namensgebenden Fluss? Dazu braucht’s einen kurzen Kulturtrip ins Tal der Maas.

Nicht die Ecke, in die Reisende aus Österreich so oft kommen. Doch der wallonische Abschnitt der Maas in Belgien ist ein Geheimtipp. Südlich der Provinzhauptstadt Namur, in Richtung französischer Grenze, erstreckt sich eine überraschend abwechslungsreiche Kulturregion. Hügelig, bisweilen steil ansteigend ist diese Landschaft an den Ufern des mehr als 870 Kilometer langen Flusses, der in Frankreich entspringt, die Ardennen durchquert und sich bei Rotterdam in das Gewässersystem des Rheins einfügt.