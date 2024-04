36-Jährige erzeugt in Kärnten sechs Kilo Cannabis

Die Polizei entdeckt im Bezirk Klagenfurt bei einer Hausdurchsuchung eine Indoor-Plantage mit 211 Pflanzen. Die Frau gab an, 1,8 Kilogramm verkauft zu haben.

Rund sechs Kilogramm Cannabis soll eine 36-Jährige aus dem Bezirk Klagenfurt-Land angebaut und erzeugt haben. Bei einer Hausdurchsuchung am Freitag wurde in einem Haus eine professionell betriebene Indoor-Plantage mit 211 Cannabispflanzen sichergestellt. In der Wohnung der Verdächtigen fanden die Ermittler rund vier Kilogramm Cannabis, Verpackungsmaterial, Kräutermühlen und zwei digitale Waagen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Nach monatelangen Ermittlungen könnten die Kriminalisten die Cannabis-Erzeugerin ausforschen. Die Frau hatte die Indoor-Plantage in ihrem unbewohnten Wohnhaus betrieben. Das geerntete Kraut sowie Verpackungsutensilien fand die Polizei in der Wohnung der Frau, wo sie auch zwei Laptops und mehrere Handys sicherstellten.

Die 36-Jährige war geständig und gab an, von Mai 2023 bis jetzt rund 5,7 Kilogramm Cannabis erzeugt und 1,8 Kilogramm davon verkauft zu haben. Sie wurde auf freiem Fuß angezeigt. (APA)