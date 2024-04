Mindestens sechs Tote nach Messer-Attacke in Einkaufszentrum in Sydney

Ein Großeinsatz der Polizei in Sydney war in Gang

Ein Großeinsatz der Polizei in Sydney war in Gang

Australiens Premier Anthony Albanese spricht von „verheerenden Ereignissen“. Der Angreifer, der fünf Menschen tötete, wurde von den Polizisten erschossen. Ein terroristischer Hintergrund wird nicht mehr ausgeschlossen.

Bei einem Messer-Angriff in einem Einkaufszentrum in der australischen Millionenmetropole Sydney sind fünf Menschen getötet worden. Zudem sei der mutmaßliche Täter angeschossen worden und gestorben, sagte Anthony Cooke, der stellvertretende Chef der Polizei New South Wales, am Samstag auf einer Pressekonferenz. Es gebe nur einen mutmaßlichen Täter. Es bestehe keine weitere Gefahr. Angaben zur Identität des mutmaßlichen Täters und einem möglichen Motiv machte Cooke nicht.

Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund allerdings nicht aus. Zum Hergang sagte der Sprecher, der mutmaßliche Täter habe ungefähr neun Menschen angegriffen. Eine Polizistin habe ihn stellen können. Dann sei es zum Einsatz der Feuerwaffe gekommen.

Rettungsdienste waren am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr (Ortszeit) in das belebte Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction im Osten Sydneys gerufen worden. Augenzeugen berichteten, sie hätten sich in Geschäften verschanzt. Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschenmassen vor dem Einkaufszentrum, die um ihre Angehörigen bangten.

Mehrere Verletzte, darunter ein Baby

Die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete, Dutzende Rettungskräfte behandelten vor Ort Verletzte. Mehrere Verletzte seien mit Stichwunden ins Krankenhaus gebracht worden, darunter ein neun Monate altes Baby. Vorerst war von acht Verletzten die Rede, eines der Opfer soll sich in kritischem Zustand befinden.

Eine Stellungnahme lag bereits vom australischen Premier Anthony Albanese vor, der sich auf „verheerende Ereignisse“ bezog. „Tragischerweise wurden zahlreiche Todesopfer gemeldet und die ersten Gedanken aller Australier gelten den Betroffenen und ihren Angehörigen“, schrieb Albanese auf X (vormals Twitter).

Videos vom Täter im Internet

Im Internet kursierten Videos, die einen Mann zeigten, der mit einem Messer bewaffnet durch das Einkaufszentrum lief. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Hunderte Menschen wurden laut Medienberichten aus dem Einkaufszentrum evakuiert. Sanitäter behandelten am Tatort Verletzte. Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschenmassen vor dem Einkaufszentrum.