Wie Marken sich an unseren Bedürfnissen bedienen

Sobald wir uns für ein Produkt entscheiden, wählen wir viel mehr als nur ein Ding oder eine Marke. Die Strategien der Werbung orientieren sich an unseren Wünschen.

Wenn man in Österreich an Marken denkt, dann kommen einem spontan Red Bull oder Swarovski in den Sinn, „nach ein paar Sekunden fällt einem vielleicht noch die eine oder andere Supermarktkette oder Bank ein“, sagt Armin Bonelli, Buchautor von „3 Streifen, 4 Ringe, 1 Apfel“, zur „Presse am Sonntag“. Diese Reihung unterstreicht auch die österreichische Markenwertstudie für 2023, und sie hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert.