Wie stark Fixkosten 2024 steigen

Aufgrund von Indexanpassungen erhöhen sich die monatlichen Ausgaben auch heuer deutlich.

Viele Menschen in Österreich wurden in den vergangenen zwei Jahren von den steigenden Lebenshaltungskosten kalt erwischt. Sei es im Supermarkt, an der Zapfsäule oder bei der Mietwohnung – die Preise schossen allesamt in die Höhe. Zwar stiegen hierzulande im Schnitt auch die nominellen Haushaltseinkommen. Aber das Leben wird in Österreich auch heuer wieder deutlich teurer – wenn auch nicht mehr so drastisch wie in den vergangenen beiden Jahren.