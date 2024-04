Extremsportler Michael Strasser steht vor seiner härtesten Prüfung

Ein Mann, ein Rad, eine Mission. Was für viele extrem ist, ist für Michael Strasser Normalität.

Michael Strasser radelte zu Fabelweltrekorden, nun will es die österreichische Kämpfernatur nach einem schweren Unfall noch einmal wissen.

Am 3. Juni 2022 wurde seine Welt auf den Kopf gestellt. Als Michael Strasser an jenem Tag – mit nagelneuem Rad – eine Ausfahrt vor seiner Haustür in Wien Alsergrund machte, wurde er von einem Lkw erfasst. Körperlich blieb er wie durch ein Wunder nahezu unverletzt, seelisch wirkt der Unfall bis heute nach.

„Dieses Erlebnis, dass ich vor zwei Jahren beinahe tödlich verunglückt wäre, ist nach wie vor omnipräsent in meinem Kopf. Ich befinde mich zwar schon seit eineinhalb Jahren in Psychotherapie, aber es ist nach wie vor nicht überwunden“, gab der inzwischen 40-jährige Extremsportler im Gespräch mit der „Presse“ tiefe Einblicke. Und gerade deshalb steht er nun unmittelbar vor seinem nächsten, wohl härtesten Projekt.