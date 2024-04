Joe Bidens Balanceakt im Minenfeld des Nahen Ostens

Der Präsident bekräftigt „eisernen“ Beistand gegenüber Israel. Eine Eskalation mit dem Iran ist aber nicht in seinem Interesse. Einen Gegenschlag werden die USA nicht unterstützen.

Eilends schaltete Joe Biden in den Krisenmodus. Am Samstag, noch ehe die Nachricht vom bevorstehenden iranischen Drohnenangriff auf Israel die Runde machte, brach der Präsident seinen Wochenendurlaub in seinem Ferienhaus in Rehoboth Beach an der Atlantikküste in Delaware ab, um mit der Marine One – dem Hubschrauber aus der Präsidentenflotte – in die Hauptstadt zurückzufliegen.

Im „Situation Room“ im Keller des Weißen Hauses rief Biden sein Sicherheitskabinett zusammen. Mit Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin, Sicherheitsberater Jake Sullivan, CIA-Chef William Burns und Geheimdienst-Koordinatorin Avril Haines beriet er sich über die Eskalation im Nahen Osten – und wie sie abzuwenden sei, was von Anfang an sein deklariertes Ziel gewesen war.

„Don’t“: Mantra gegenüber Iran