Mann erlitt bei Wohnungsbrand schwere Verbrennungen

Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.

Ein Wiener hat am Sonntagabend bei einem Wohnungsbrand in Rudolfsheim-Fünfhaus erhebliche Verbrennungen erlitten. Passanten waren in der Sechshauser Straße auf Rauch aufmerksam geworden, der aus einem Fenster kam, und hatten gegen 21.00 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Nach dem Öffnen der Türe fanden die Einsatzkräfte den 50- bis 60-Jährigen unmittelbar dahinter, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf am Montag.

Der Mann wurde in Sicherheit gebracht und an die Wiener Berufsrettung übergeben. Mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades brachte diese den Verletzten in ein Spital. Die Feuerwehr löschte die Flammen rasch, kontrollierte die Nachbarwohnungen und war insgesamt etwa eine Stunde an Ort und Stelle. (APA)