Kiffer-Hölle Germany

Gehen Helmut Kohls blühende Landschaften in weißem Rauch auf? Olaf Scholz und Chinas Bild von Deutschland: Da gilt es, auf TikTok einiges klarzustellen.

Olaf Scholz ist neuerdings auf TikTok, der hippen chinesischen Video-Plattform. Der Kanzler, ganz seriöser Hanseat, hat indes geschworen, sich nicht zum Affen zu machen und wie Heerscharen von Teens als oller Olaf auf einem Video herumzuturnen – was ohnehin schwer vorstellbar ist. Aber was macht man nicht alles, um die Popularität zu steigern? Wo ihn doch gerade die „New York Times“ zum „unbeliebtesten Regierungschef der Welt“ gekürt hat.

Eines sollte der Kanzler auf TikTok allerdings klarstellen – dass nämlich Germany nicht plötzlich aufgrund der Cannabis-Legalisierung zum Kiffer-Paradies avanciert ist und die blühenden Landschaften Helmut Kohls in weißem Rauch aufgehen, wie das Partyvolk vor dem Brandenburger Tor suggerierte. Oder – laut weit verbreitetem chinesischer Deutschland-Bild – zur Kiffer-Hölle. Zwischen Himmel und Hölle liegen bekanntlich Welten. Der Unterschied lässt sich in der Pfeife rauchen, wie Deutsche salopp sagen.

Also fragte ein chinesischer Student an der Tongji-Universität in Schanghai – der einst als Opium-Dorado bekannten Metropole – den Kanzler, ob er bei seinem Semester im Berliner Hasch-Elysium auf die schiefe Bahn geraten könnte. Scholz pries sich als Vorbild an: Er sei 66 und habe noch nie Cannabis geraucht - nicht nur nicht inhaliert, wie ein früherer US-Präsident.

