Mehrere Verletzte bei Messerattacke in Kirche in Sydney

Ein Mann stürmt auf den bekannten assyrischen Bischof Mar Mari Emmanuel los. Imago / Youtube Via Bestimage

Ein Mann sticht in einer assyrischen Kirche in Sydney auf mehrere Menschen ein. Er wurde festgenommen.

Bei einem Messerangriff in der assyrisch-christlichen Kirche „Christ The Good Shepard“ im Westen Sydneys sind mehrere Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten nahmen eine männliche Person fest. Bei den vier Verletzten handelt es sich den Rettungskräften zufolge um Männer im Alter zwischen 20 und 70 Jahren, sie erlitten vor allem Schnittwunden.

Der Bischof der christlichen Gemeinde, Mar Mari Emmanuel, berichtete der britischen Zeitung „Guardian“, dass sich der Vorfall während eines abendlichen Gottesdienstes kurz nach 19 Uhr Ortszeit zugetragen habe. Ein Mann habe sich ihm im Altarraum genähert und mehrfach auf ihn eingestochen. Ein Livestream des Gottesdienstes zeigt, wie sich um den verletzten Bischof eine Menschentraube bildete, bevor die Videoaufnahmen abreißen. Lokale Medien berichteten, dass auch mehrere Gläubige niedergestochen wurden.

Bischof Mar Mari Emmanuel erlangte während der Covid-Pandemie große Aufmerksamkeit, auf sozialen Medien hat er eine große Anhängerschaft. Seine Predigten werden weltweit angesehen.

Erst am Samstagnachmittag hat ein Mann in einem gut besuchten Einkaufszentrum in Bondi im Osten der australischen Metropole sechs Menschen mit einem Messer getötet.