13-jähriger Wiener stach Mitschüler stumpfe Schere in den Kopf

Ein Streit auf dem Nachhauseweg nach der Schule in der Brigittenau war eskaliert. Das zwölfjährige Opfer wurde ambulant behandelt.

Im Zuge eines eskalierten Streits soll ein 13-Jähriger am Freitag einem Mitschüler in Wien-Brigittenau mit einer stumpfen Schere in den Kopf gestochen haben, berichtete „oe24“ am Montag. Polizeisprecher Mattias Schuster bestätigte auf Anfrage den Vorfall, der sich auf dem Nachhauseweg zugetragen haben soll. Das zwölfjährige Opfer wurde nach der Attacke ambulant im Spital behandelt. Der Angreifer wurde nach dem Vorfall zu Hause angetroffen, noch nicht einvernommen, wird aber noch vorgeladen.

Beide Buben waren einander laut Exekutive im Zuge eines Schulstreits in die Haare geraten, so Schuster. Nach Unterrichtsende stach der Ältere auf der Straße von hinten auf den Jüngeren ein, beruft sich „oe24“ auf Zeugen. Die Wiener Berufsrettung versorgte das Opfer am Gang des Schulgebäudes notfallmedizinisch und brachte den Buben in ein Spital, das er nach etlichen Stunden verlassen durfte.