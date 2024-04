Flanderns vergessene Helden im Kampf gegen die Nazis

Der belgische Historiker Dany Neudt popularisiert die lang unterdrückte Debatte über Widerstand und Kollaboration der Flamen im Zweiten Weltkrieg.

Theodoor Cornips aus dem Örtchen Eisden in der belgischen Provinz Limburg war Steinmetz, er hatte eine Frau und fünf Kinder. Nach dem Überfall Nazideutschlands auf Belgien im Sommer 1940 schloss er sich der führenden Widerstandsgruppe „Onafhankelijkheidsfront“ („Unabhängigkeitsfront“) an. Am 17. Juli 1943 wurde er verhaftet, zuerst in Hasselt, dann in der berüchtigten Festung Breendonk inhaftiert. Dort ermordeten ihn die deutschen Besatzer am 11. April 1944.