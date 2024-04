Ex-Nato-Chef: „Österreich sollte in der Nato sein“

George Robertson: Meiner Einschätzung nach hat zurzeit weder der Iran noch Israel Interesse an einer großen direkten Konfrontation. Der Iran will die USA aus der Region draußen haben und nicht durch einen Krieg noch tiefer hineinziehen. Ich könnte mir deshalb vorstellen, dass der Iran seinen Angriff so vorgetragen hat, dass er sicher sein konnte, dass alle Geschosse abgefangen werden.