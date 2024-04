Wer darf als Geschworener über Donald Trump urteilen?

Donald Trump am Montagmorgen im Gerichtssaal in New York

Donald Trump am Montagmorgen im Gerichtssaal in New York AFP

Der erste Strafprozess gegen Ex-Präsident Trump hat in New York begonnen – mit der Suche nach unvoreingenommenen Jurymitgliedern.

Seit Montag, 9.30 Uhr, ist die Geschichte der Vereinigten Staaten um ein Kapitel reicher. Mit Donald Trump erschien erstmals ein Ex-Präsident als Angeklagter zu einem Strafprozess. Mit gespitzten Lippen und umringt von seinen Anwälten setzte sich Trump in New York auf die Anklagebank vor Richter Juan Merchan. Trump wird wegen mutmaßlicher illegaler Kampagnenfinanzierung der Prozess gemacht – es geht um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin, Stormy Daniels, mit der er eine Affäre gehabt haben soll.

Reporter und Schaulustige hatten sich schon am Sonntagabend vor dem Gerichtsgebäude im Stadtteil Manhattan versammelt, in der Hoffnung, einen Platz in einem Zuschauerraum zu ergattern. Im Verhandlungssaal selber waren nur sechs Journalisten zugelassen. Sie werden neben den Anklägern, der Verteidigung und einem Gerichtszeichner die Einzigen sein, die die Geschworenenjury zu Gesicht bekommen. Die Auswahl der Geschworenen findet nun in den kommenden Tagen statt.

Bis zu acht Wochen Prozess