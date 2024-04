Salman Rushdies Buch über Messerangriff auf ihn selbst erscheint

„Knife. Gedanken nach einem Mordversuch“ heißt Salman Rushdies Buch über den Messerangriff auf ihn selbst. Es erscheint diesen Dienstag.

Ein Jahr und acht Monate nach dem gegen Salman Rushdie verübten Messerangriff in den USA erscheint am Dienstag das Buch des britisch-indischen Schriftstellers. Dort werde er die Attacke, die ihn beinahe getötet hätte, verarbeiten. „Es ist meine Art, das, was geschehen ist, in den Griff zu bekommen und auf Gewalt mit Kunst zu antworten“, so Rushdie selbst. Das Werk trägt in der deutschen Ausgabe den Titel „Knife. Gedanken nach einem Mordversuch“.

Der heute 76-Jährige war im August 2022 bei einer Konferenz im US-Bundesstaat New York von einem US-Bürger mit libanesischen Wurzeln niedergestochen worden, seitdem ist der Autor auf einem Auge blind. Rushdie war Zielscheibe von Morddrohungen, seit er 1988 den Roman „Die Satanischen Verse“ veröffentlicht hatte. Irans damaliges geistliches Oberhaupt Ayatollah Khomeini rief zu seiner Tötung auf. Jahrelang lebte Rushdie unter Polizeischutz an wechselnden geheimen Orten. (APA/AFP)