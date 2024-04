Karl-Markus Gauß: „Die Hamas hat den Propagandakrieg gewonnen“

Karl-Markus Gauß: Vorgewarnt war ich, aber was ich nicht erwartet habe, war, wie schnell die Hamas den Propagandakrieg gewonnen hat. Wie schnell bei uns so viele gesagt haben: Das ist legitimer Widerstand, endlich melden die sich . . . Ich habe auch einige solche Bekannte getroffen. Jetzt treffe ich sie nicht mehr. Kurz davor hatte ich außerdem meinen zweiten Herzinfarkt. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, ich möchte zu diesem Thema noch unmissverständlich meine Haltung gesagt haben, wer weiß, vielleicht bin ich ja in zwei Monaten tot. Inzwischen muss man die Sache wieder etwas anders betrachten, weil dieser Krieg verheerend für unglaublich viele Menschen in Gaza ist, darunter sehr viele Kinder.