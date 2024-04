Kilometerlanger Stau auf S1

Ein Lkw riss im Tunnel Vösendorf ein Kabel von der Decke und verursachte einen zehn Kilometer langen Stau.

Regenwetter belebt in der Regel die Straßen. Damit dürfte die folgende Sperre aber weniger zu tun haben. Auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) musste am Dienstag der Tunnel Vösendorf gesperrt werden, weil er nicht passierbar war.

Grund für die Sperre in Richtung Knoten Vösendorf war laut Marc Römer vom ÖAMTC, dass ein Lkw ein Kabel von der Decke gerissen hatte. Dem Sprecher zufolge bildeten sich im Frühverkehr rund zehn Kilometer Stau. In Wien bildete sich aufgrund mehrerer Baustellen und der Wetterlage in verschiedenen Bezirken zäher Verkehr. (APA/Red)