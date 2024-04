Kirche bietet himmlischen Beistand für die Matura

Schülerinnen und Schüler können sich online anmelden, damit am Tag ihrer Prüfung eine Kerze für sie angezündet und gebetet wird. In der Früh bekommen sie ein Video mit Segenswünschen.

Die heurigen Maturantinnen und Maturanten sind wohl schon fleißig am Lernen. Denn von 2. bis 16. Mai ist es für sie so weit. Am Tag der Prüfung hilft dann nur noch Beten. Die katholische Kirche in Österreich hat das wörtlich genommen und bietet himmlischen Beistand an.

Konkret können sich Schülerinnen und Schüler online für die Aktion „Be blessed!“ (zu Deutsch: Sei gesegnet!) anmelden und jenen Prüfungstag angeben, an dem sie sich am unsichersten fühlen. In den Kirchen wird an diesem Tag eine Kerze angezündet und für die Prüflinge gebetet. Zudem erhalten alle Angemeldeten am Morgen ihres gewählten Prüfungstages ein Video auf WhatsApp mit Segenswünschen von Personen wie Kardinal Christoph Schönborn, Caritas-Präsidentin Tödtling-Musenbichler, Dompfarrer Toni Faber, Bischof Benno Elbs oder der evangelischen Pfarrerin Julia Schnizlein.

In Wien werden im Stephansdom und der Lutherischen Stadtkirche Matura-Kerzen brennen, wie die Erzdiözese in einer Aussendung mitteilt. „Mir hat bei meiner Matura Latein viel Kopfzerbrechen bereitet. Die Prüfung war keineswegs eine ‚gmaade Wiesn‘“, erzählt Dompfarrer Toni Faber. Mit Fleiß, Mut und im Vertrauen auf Gottes Hilfe könne man jede Herausforderung meistern. „Gott ist bei uns und gibt uns Kraft. Diese Erfahrung wünsche ich allen Maturantinnen und Maturanten“, sagt Faber. (red.)

