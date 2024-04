Wo sich Türkise und Grüne noch einig sind

Der Nationalrat beschließt diese Woche den Handwerkerbonus und die Leerstandsabgabe.

Eine gemeinsame Pressekonferenz von ÖVP und Grünen – das wird es nicht mehr all zu oft geben. Am Dienstag präsentierten die Klubchefs Sigrid Maurer und August Wöginger vereint die Beschlüsse im Nationalrat in dieser Woche. Und da kann die Koalition doch noch einmal etwas vorweisen.

Handwerkerbonus

Beschlossen wird der Handwerkerbonus, der ab 15. Juli rückwirkend für Rechnungen ab dem 1. März beantragt werden kann. Gefördert werden 20 Prozent der Arbeitsleistung (also nicht die Materialkosten) für Arbeiten im privaten Wohnbereich. Die maximale Förderhöhe beträgt heuer 2000 und nächstes Jahr 1500 Euro pro Haushalt, der Antrag kann nur online gestellt werden. 300 Millionen Euro stellt die Regierung zur Verfügung.