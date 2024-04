„Heartstopper“-Star Kit Connor spielt Romeo

„Romeo + Julia“ am Broadway bekommt eine prominente Besetzung: Kit Connor spielt den Liebenden, der ins Unglück stürzt, Rachel Zegler aus „West Side Story“ die Julia.

Wer in den Neunzigern Teenager war, bei dem haben sich Leonardo DiCaprio und Claire Danes als „star-crossed lovers“ in Baz Luhrmanns „Romeo + Juliet“ ins Gedächtnis gebrannt. Die Generation der heutigen Jugendlichen bekommt ein neues Paar Liebende, zumindest jene, die Zugang zum Broadway haben: Dort werden „Heartstopper“-Star Kit Connor (20) und „West Side Story“-Star Rachel Zegler (22) als Romeo und Julia auf der Bühne stehen. Das machten die beiden Schauspieler am Dienstag via Instagram bekannt.

Modern soll die Adaption von William Shakespeares Klassiker werden, schreibt „Variety“. Der etablierte Broadway-Star Sam Gold inszeniert das Stück, das im Herbst Premiere haben wird. Spannend wird, welche Musik zu hören sein wird: Diese schreibt Jack Antonoff, der auch schon mit Taylor Swift zusammenarbeitete.

Im Presse-Text zum Stück heißt es: „Die Jugend ist aufgeschmissen. Ein impulsives Liebespaar, das in der gewalttätigen Welt seiner Eltern sich selbst überlassen ist, eilt seinem unausweichlichen Schicksal entgegen. Der Rausch der Leidenschaft mündet schnell in ein brutales Chaos, das nur auf eine Weise enden kann.“ Das Premierendatum und wie man an Tickets kommt, ist noch nicht bekannt. (her)

