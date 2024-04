Schweizermesser, Filetier- und Tranchiermesser: Messer sind in Zukunft in den Hosentaschen der Österreicher verboten. Nur wenn sie in der Tracht, als Sportwerkzeug und als Teil historischer Kleider getragen werden, ist quasi alles erlaubt.

Der Entwurf für das „Messertrage-Verbotsgesetz“ ist da. Und während in Zukunft auch sogenannte Schweizermesser nicht mehr in der Hose und damit griffbereit getragen werden dürfen – auch wenn die Klinge gerade einmal 5,5 Zentimetern aufweist – dürfen sich einige Messer, egal ob groß oder klein nach wie vor in den heimischen Taschen finden. Nämlich immer dann, wenn das Tragen „allgemein anerkannter Gepflogenheiten und Gebräuchen im Zusammenhang mit der angeführten Tätigkeit gesellschaftlich akzeptiert ist“, heißt es auf Nachfrage der „Presse“ aus dem Innenministerium.

Das heißt: Das Tragen von Bogensportmesser (zum Rausholen von in Holz steckenden Pfeilen), Messer zum Sportauchen oder das Tragen von Trachtenmessern in einer Lederhose sind – weil Brauchtumspflege – möglich. Auch das Tragen von Messern in „Zusammenhang mit Ritter- oder Mittelalterfesten“ gilt als Ausnahme.

Es braucht keinen Kirtag für ein Trachtenmesser

Spannend ist auch, dass das Tragen dieser Messer ausdrücklich nicht an ein Event gekoppelt und damit immer erlaubt ist. „Die Ausnahmen vom Verbot gelten ohne Unterschied, ob Event oder nicht“, heißt es dazu aus dem Ministerium. Das bedeutet: Solange, wer eine Lederhose trägt – wo in der Regel seitlich eine eigene Scheide für Trachtenmesser vorgesehen ist – braucht er oder sie sich nicht vor einer Geldstrafe von bis zu 3600 Euro oder einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen fürchten.

Damit ist auch das Tragen von Messern auf der Wiener Wiesn laut dem Messerverbotsgesetz erlaubt, wie es auf Nachfrage der „Presse“ heißt. Denn das ist eine Veranstaltung, wo „typischerweise Tracht getragen wird“. In der Praxis wird es wohl dennoch verboten sein, immerhin kann auch ein Veranstalter die Mitnahme von Waffen verbieten.

Mehr lesen Was tun gegen (Messer-)Gewalt?

Auch der Jäger darf sein Jagdmesser tragen

Ursprünglich hat es geheißen, dass nur sogenannte „Hirschfänger“-Messer von dem Messerverbot ausgenommen werden. Der Hirschfänger ist laut oberösterreichischem Jagdlandesverband „ein Synonym für alle größeren Jagdmesser“. Hirschfänger haben eine lange Klinge, weil man damit Hirsche tötete. Mittlerweile hängen die historischen Messer eher in Jagdstüberln an der Wand oder liegen in Museen, anstatt in Jägerhosen zu stecken.

Anders ist das bei den typischen Jagdmessern, „dem Werkzeug schlechthin“ für Jäger, heißt es dazu aus dem Landesverband. Auch diese Messer sind vom neuen Gesetz ausgenommen, damit ein Jäger, wenn er auf dem Weg in den Wald ist „und noch schnell beim Supermarkt stehen bleibt, nicht in das Gesetz hineinfällt“, erklärt ein Sprecher. Denn ohnehin würde man Jägern einer strengen Prüfung unterziehen, damit diese Waffen tragen und verwenden dürfen.

Das Gesetz kennt keinen „Hirschfänger“

Das Gesetz kennt den Begriff Hirschfänger auch nicht, „sondern orientiert sich an Messer, die nach regionalen Gepflogenheiten zur Tracht getragen werden. Kein gesetzliches Kriterium dabei ist die Klingenlänge“, heißt es aus dem BMI.

Gesetzesausnahmen nach Messerbezeichnungen zu definieren, wäre ohnehin schwierig gewesen. In manchen Regionen Oberösterreichs wird etwa auch ein einfaches Jagdmesser als „Hirschfänger“ bezeichnet, wenn es einen Geweihgriff hat. Auf Willhaben.at werden einige Messer mit Geweihgriff und kurzer Klinge unter diesem Suchbegriff verkauft. Auch diese „Hirschfänger“ werden in der Lederhose getragen – und im Alltag gerne als Jausenmesser beim Fischen oder zum Campen verwendet, weil sie in der Regel ob des Geweihgriffs gut in der Hand liegen.