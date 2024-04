Sturmfluten setzen Flughafen in Dubai unter Wasser

In der Wüstenstadt am Persischen Golf regnete es am Dienstag so viel wie sonst in einem Jahr. Die Stadt steht unter Wasser. Am Flughafen herrscht Chaos.

Ein gesamter Flughafen unter Wasser, Straßen, die zu Flüssen mutieren, Palmen, die sich unter Wassermassen biegen. Knapp zehn Zentimeter in nur 12 Stunden regnete es am Dienstag in der Wüstenstadt Dubai, die eigentlich für gleißende Hitze bekannt ist. Es war mehr, als es sonst in einem ganzen Jahr regnet. Es waren die schwersten Regenfälle seit 1949.

Besonders schockierend sind die Bilder vom Dubai International Airport: Passagiere waten durch überflutete Hallen in dem zweitgrößten Flughafen der Welt. Angestellte versuchen verzweifelt, dass Wasser mit Besen wegzuwischen. Große Flugzeuge versuchen draußen am Rollfeld durch die Fluten zu navigieren. Sie muten eher an wie Schiffe, die auf einem riesigen See fahren. Der Flughafen leide an „erheblichen Störungen“, sagte der Betreiber auf der Nachrichtenplattform X. Die meisten Flüge wurden verschoben oder gestrichen.

In Sozialen Medien verbreiteten sich Videos, wie eine Shopping Mall überschwemmt wird und sich kleine Wasserfälle in dem Gebäude bilden. Auch Wohnhäuser und Garagen wurden überschwemmt. Es kam zu Stromausfällen. Der Sturm setzte so plötzlich ein, dass Auto- und Motorradfahrer überstürzt ihre Fahrzeuge verlassen mussten. Die Fluten schwemmten einige PKW einfach davon. Eine Person kam ums Leben, als sie im Norden des Landes von der Sturmflut überrascht wurde, berichtete die Nachrichtenagentur AP. (me)