Die hektischsten Flughäfen der Welt

Der Flughafen Hartsfield-Jackson Atlanta International gilt - gemessen am Passagieraufkommen - als größter der Welt. Reuters / Elizabeth Frantz

Atlanta Hartsfield-Jackson steht unangefochten auf Platz eins der Flughäfen mit dem höchsten Passagieraufkommen. Dubai und Japan folgen, sie sind in der jährlichen Rangliste stark vorgerückt.

Lange Schlangen bei der Sicherheitskontrolle, zu wenig Sitzplätze am Gate, überteuerte Restaurants und unfreundliche Mitreisende. Flugreisen haben mitunter ihre Tücken. Vor allem, wenn die Flughäfen besonders stark frequentiert werden. Die zehn am meisten besuchten Flughäfen der Welt hat Airports Council International erneut in einer jährlichen Rangliste veröffentlicht.

Auf Platz eins hat sich nicht viel getan. Wie auch schon die letzten 20 Jahre hat der Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport den Titel inne. 104,5 Millionen Passagiere verzeichnete der Flughafen im Vorjahr, damit wuchs das Passagieraufkommen von 2022 bis 2023 um 27 Prozent. 2024 werden es wohl 110 Millionen sein.

Dubai Spitzenreiter bei internationalen Flügen

Auf den zweiten Platz hat sich der Flughafen in Dubai vorgearbeitet. 2023 war er noch auf dem fünften Platz zu finden, im Vorjahr wurden hier 87 Millionen Passagiere abgefertigt. Das war ein Anstieg von 31 Prozent gegenüber 2022. Angebunden ist der Flughafen mit 262 Zielen in 104 Ländern. Was internationale Flüge angeht, liegt Dubai sogar auf Platz eins.

Dallas/Fort Worth International nimmt mit 81,8 Millionen Passagieren den dritten Platz ein. Bei den Passagieren konnte ein Plus von 11,4 Prozent von 2022 bis 2023 verzeichnet werden. Den größten Sprung in der Rangliste konnte jedoch Tokyo Haneda verzeichnen. Der japanische Flughafen war im Vorjahr noch auf Platz 16 zu finden, nun auf Platz 5.

Von der Pandemie erholen sich die Flughäfen rasch, sie befinden sich mittlerweile bei etwa 94 Prozent des Vor-Covid-Niveaus. Schneller erholt haben sich dabei übrigens Inlandsreisen. Der globale Ausblick sei gut, so Luis Felipe de Oliveira, General Director von Airports Council International. „Im Jahr 2020 haben wir in einem Jahr etwa 20 Jahre Entwicklung des Luftfahrtsektors verloren, daher erholen wir uns in Anbetracht dessen sehr schnell“, erklärt er im Interview mit „CNN“.

Die Top 10 im Überblick:

1. Hartsfield-Jackson Atlanta, Georgia (ATL): 104,7 Mio. Passagiere (+ 11,7 Prozent)

2. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (DXB): 87 Mio. Passagiere (+ 31.,7 Prozent)

3. Dallas/Fort Worth, Texas (DFW): 81,8 Mio. Passagiere (+ 11.4 Prozent)

4. London Heathrow, Vereinigtes Königreich (LHR): 79,2 Mio. Passagiere (+ 28,5 Prozent)

5. Tokyo Haneda, Japan (HND): 78,7 Mio. Passagiere (+ 55,1% Prozent)

6. Denver, Colorado (DEN): 77,8 Mio. Passagiere (+ 12.3 Prozent)

7. Istanbul, Türkei (IST): 76 Mio. Passagiere (+ 18,3 Prozent)

8. Los Angeles, Kalifornien (LAX): 75,1 Mio. Passagiere (+ 13.8 Prozent)

9. Chicago O’Hare, Illinois (ORD): 73.9 Mio. Passagiere (+ 8.1 Prozent)

10. Delhi, Indien (DEL): 72,2 Mio. Passagiere (+ 21,4 Prozent)

