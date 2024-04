Toter Mann auf Radweg in Wien: Sturz war Todesursache

Der Pole erlitt bei einem Sturz tödliche Verletzungen am Kopf. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

Nach dem Fund eines toten Mannes auf dem Radweg der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt am Montagnachmittag steht nun fest, dass ein Sturz ursächlich für das Ableben war. Ein Passant hatte den Mann gefunden, die Berufsrettung konnte nichts mehr für den Unbekannten tun. Sein Tod wurde noch am Einsatzort gegen 14.30 Uhr festgestellt. Demnach dürfte der Mann durch den Sturz eine schwere Kopfverletzung erlitten haben, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.

Der Tote wurde mittlerweile auch identifiziert. Demnach handelte es sich um einen 42-jährigen polnischen Staatsbürger. Fremdverschulden wurde bei der Obduktion definitiv ausgeschlossen. (APA)