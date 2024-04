Sie ist die in Deutschland derzeit politisch am heftigsten kritisierte Künstlerin: Das Donaufestival stellt Candice Breitz jetzt in der Kunsthalle Krems aus. Wir fragten sie zu der realen Gefahr rechtsextremer Verschwörungstheorien. Ob es auch Vorurteile von „People of Colour“ gegenüber Weißen gibt. Und zu ihrer Solidarisierung mit den Palästinensern als jüdischstämmige Künstlerin.

Mit Candice Breitz zeigt das Donaufestival ab morgen die in Deutschland derzeit politisch polarisierendste Künstlerin in der Kunsthalle Krems. Zu sehen ist ihre Videoinstallation „Whiteface“, in der sich Breitz, 1972 in Südafrika geboren und jüdischstämmig, zombiemäßig noch „weißer“ macht. Dabei wiederholt sie rassistische Zitate, die sie über die Jahre in ultrarechten bis alltäglichen Umfeldern gesammelt hat. Es ist aber nicht ihre Kunst, über die in Deutschland, wo sie seit 20 Jahren lebt, debattiert wird. Sondern ihre Solidarisierung mit der palästinensischen Zivilbevölkerung und ihre in Frage Stellung der bisherigen deutschen Erinnerungskultur. Zuletzt wurden von ihr eine Ausstellung und ein Symposium gecancelt. Wir erreichten die Breitz nicht persönlich, konnten aber Fragen per Email stellen. Die Antworten durften nicht gekürzt werden.