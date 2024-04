Warum die Wüstenstadt Dubai unter Wasser steht

Die schwersten Regenfälle seit 75 Jahren sorgen für schwere Fluten in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Experten zweifeln gegenüber „Die Presse“, dass Cloud Seeding zu den heftigen Unwettern führte.

Flugpassagiere, die durch die überfluteten Hallen in einem der größten Flughäfen der Welt waten. Flugzeuge die draußen am Rollfeld wie Schiffe durch Wassermassen navigieren. Straßen, die zu Flüssen mutieren, Autos und Lastwägen wegspülen. Einkaufszentren, in denen sich kleine Wasserfälle bilden.

Was ich am Dienstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten abspielte, bezeichneten die Behörden als „historisch“. In der Wüstenmetropole Dubai, wo sonst die Trockenheit regiert, regnete es in 24 Stunden 142 Millimeter auf den Quadratmeter. Zwischen Montag- und Dienstagabend fiel mehr Regen auf den Boden, als sonst in einem Jahr. Es seien die schwersten Regenfälle seit 1949, so das Zentrum für Meteorologie. Ein älterer Mann, dessen Fahrzeug vom Wasser weggespült wurde, kam ums Leben. Im benachbarten Oman starben nach den schweren Regenfällen mindestens 19 Menschen.

„Das war ein außergewöhnliches Wetterereignis“