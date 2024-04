Benjamin Netanjahu: „Wir treffen unsere eigenen Entscheidungen“

Israels Premier weist Rat westlicher Außenminister zurück. Der Westen kündigt eine Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran an.

Ebrahim Raisi sagte sich zu einem baldigen Besuch in Pakistan an, um die Spannungen zwischen den Nachbarstaaten, die Anfang des Jahres mit gegenseitigen Rakatenangriffen eskaliert waren, endgültig zu begraben. Ob es angesichts der Drohungen eines Vergeltungsschlags aus Israel indessen ratsam für den iranischen Präsidenten ist, nach Islamabad zu reisen, statt im Land zu bleiben? Der große Konflikt im Nahen Osten könnte so richtig ausbrechen und sich in einem Krieg entladen.

Raisi bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Drohen und Deeskalieren. Bei einer Militärparade am Mittwoch in Teheran erklärte er, der Iran habe bewusst lediglich einen „limitierten“ Angriff gegen Israel lanciert. Das mag für die 170 Drohnen zutreffen, aber nicht für die 120 Raketen und 30 Marschflugkörper, die Israel und die Alliierten größtenteils vom Himmel geholt haben.

Raketenarsenal im Visier