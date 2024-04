Der Letta-Bericht: So soll der EU-Binnenmarkt fit werden

Die 27 EU-Chefs beraten in Brüssel, wie Europa wirtschaftlich erstarken kann. Ein Bericht zeigt mehrere Baustellen auf.

Brüssel. 147 Seiten an Vorschlägen, wie der Gemeinsame Binnenmarkt so ausgebaut werden sollte, um das Wohlstandsniveau der Europäer auch in Zukunft zu garantieren, und zugleich die klimapolitische und digitale Wende sozial gerecht auf Schiene zu bringen: Der Ökonom und frühere Ministerpräsident Italiens, Enrico Letta, wird am Donnerstag mit diesem Bericht an die Staats- und Regierungschefs appellieren, die Lücken im theoretisch grenzenlosen Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitnehmern rasch zu schließen.