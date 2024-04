Berluti entwirft Outfits des französischen Teams für Olympia-Eröffnung

Paris will sich auch bei den Olympischen Spielen als Hauptstadt der Mode in Szene setzen.

Wenn Paris die Olympischen Sommerspiele austrägt, dann dürfen natürlich auch jene Marken, die die französische Hauptstadt zur Modehauptstadt machen, nicht fehlen. So entwarf Chaumet die Olympischen und Paralympischen Medaillen, der Koffer für ebenjene und der Fackelkoffer stammen von Louis Vuitton. Nun wurde auch die Prunkgarderobe, die die französischen Athleten bei der Eröffnungszeremonie tragen werden, vorgestellt. Und die ersten Reaktionen zeigen, dass diese weitaus besser ankommt als die Sporttrikots von Nike für die US-Leichtathletinnen.

Die Outfits stammen von Berluti und bestehen aus marineblauen Anzügen aus Wolle und Lycra, die an einen Smoking erinnern, mit einem Seidenrevers in den Farben der französischen Flagge. Frauen haben die Wahl zwischen Hosen mit Manschetten und einem Wickelrock. Dazu getragen wird ein Sneaker, der in den Farben Frankreichs neu gestaltet wurde, Frauen können auch Mokassins tragen.

Ein Outfit für alle Körperformen

An dem Design der Outfits haben neben Carine Roitfeld auch Athleten mitgewirkt, die an Olympia-Zeremonie 1992 in Barcelona und 2020 in Tokio teilgenommen haben. Komfort, aber natürlich auch Eleganz, sollte damit verbunden werden.

Eine große Herausforderung war es, für jeden Sportler ein Outfit von Kopf bis Fuß zusammenzustellen und dabei auf die unterschiedlichen Körperformen einzugehen. „Alles wurde auf die gleiche Weise hergestellt wie alle unsere Produkte im Laden. Wir haben absolut nichts verändert, es sind die gleichen Handwerker und die gleichen Werkstätten, die diese Produktion gemacht haben“, so Agnès Fillioux, Leiterin der Industrialisierung bei Berluti.

„Quiet Luxury“ wird bei dem französischen Modehaus großgeschrieben. Logos findet man auch auf bei der klassischen Kollektion vergeblich. Auf die Prunkgarderobe wurde ein dezentisches Olympisches oder Paralympisches Logo auf die Seite der Jacke gestickt, dafür befindet sich aber im Inneren eine personalisierte Botschaft.

>>> „Olympics.com“