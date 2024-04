Absatz von E-Autos schwächelt – und mit ihm der ganze Automarkt

Im März wurden in Europa um fünf Prozent weniger Pkw verkauft. Der Absatzeinbruch bei Elektroautos ist teils dramatisch: Minus 30 Prozent in Deutschland.

Wien/Berlin. Die Liebe der Kunden zum Elektroauto ist in manchen Ländern Europas deutlich abgekühlt. Vor allem in Deutschland, das seine staatlichen Förderungen heuer zurückgefahren hat.

Die Folge: Allein im März wurden bei unserem nördlichen Nachbarn fast ein Drittel (28,9 Prozent) weniger E-Autos neu zum Verkehr zugelassen, als noch im März 2023. Das geht aus Zahlen des Branchenverbands Acea hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurden.

Deutschland steht mit dieser Entwicklung nicht alleine da. In Italien sanken die Neuzulassungen von E-Autos um 34 Prozent, in Irland um 41 Prozent, in Schweden um 34 Prozent, in Slowenien um 38 Prozent, in Finnland um 36 Prozent. In Österreich gingen die Neuzulassungen von Elektroautos um 8,2 Prozent zurück.

Plus 128 Prozent bei E-Autos in Zypern

Zuwächse gab es für E-Autos dagegen in Belgien (plus 24 Prozent), Frankreich (elf Prozent) oder auch in Luxemburg (19 Prozent). Teils fantastische Steigerungsraten gab es in Zypern und in Ungarn. Wobei das Plus von 128 Prozent in Zypern in Stückzahlen am Ende 146 ausmacht (2023: 64 Neuzulassungen). In Ungarn wurden im März 2023 gesamt 1174 batteriebetriebene Pkw neu zugelassen, ein Plus von fast 81 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (650 E-Fahrzeuge).

Die Absatzschwäche bei den Elektrofahrzeugen wirkt sich auf den gesamten Pkw-Markt in Europa aus. Insgesamt wurden im März knapp über eine Million Neufahrzeuge erstmals zugelassen, das entspricht einem Minus von 5,2 Prozent im Vergleich zum März 2023. Zum Teil hätten die Rückgänge bei den Verkäufen banal mit den frühen Osterfeiertagen zu tun, erklärte der Verband.

VW-Konzern bleibt Marktführer

Im ersten Quartal 2024 steht unterm Strich noch ein Zuwachs von 4,4 Prozent auf knapp 2,8 Millionen Neuwagen. Die größten Zuwächse gab es in Italien und Frankreich (plus 5,7 Prozent), gefolgt von Deutschland (4,2 Prozent) und Spanien (3,1 Prozent).

Bei den Marken blieb der Volkswagen-Konzern (unter anderem VW, Skoda, Audi, Seat, Cupra, Porsche) Marktführer in der EU. Mit 690.423 verkauften Neuwagen kam der Hersteller auf einen Marktanteil von 24,9 Prozent. Das ist ein knappes Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2023.

An zweiter Stelle steht Stellantis (u.a. Peugeot, Fiat, Opel, Jeep) mit einem Anteil von 18,9 Prozent (524.272 Pkw), auf Platz drei kommt die Renault Gruppe mit einem Anteil von 10,3 Prozent.

Der chinesische Hersteller SAIC Motor setzte von Jänner bis März 2024 insgesamt 34.321 Fahrzeuge in der EU ab. Das entspricht einem Marktanteil von knapp über einem Prozent, aber einem Zuwachs von 44,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt. (red.)