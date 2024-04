Gemeinsam Songcontest schauen

Wer nicht gerne alleine vor dem Fernseher sitzt, um den größten europäischen Musikwettbewerb zu verfolgen (oder für Trinkspiele zu nutzen), findet in Wien an einigen wenigen Adressen Gesellschaft.

Eine kleine Party vorab: Österreich wird heuer bekanntlich von der Tänzerin Kaleen beim Eurovision Song Contest in Malmö vertreten. Die 29-jährige Oberösterreicherin wird mit dem technoiden Track „We Will Rave“ an den Start gehen. Um ihren Abschied gebührend zu feiern, lädt sie am 22. April in das Designhotel Le Méridien zur offiziellen Farewell-Feier ein.

Wer im Mai dann nicht alleine zuschauen möchte, hat in Wien ein paar Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Für die Shows am 7., 9., und 11. (Finale) stellt sich beispielsweise das Vindobona für ein kleines Eintrittsgeld ganz auf den Songcontest ein. Erste Adresse bleibt das Vereinshaus der HOSI, Das Guck im 4. Bezirk, hier steigt traditionell an allen Entscheidungstagen ab 19 Uhr die Stimmung.

Und der offizielle Partner des österreichischen ESC-Fanclubs OGAE, das Votivkino, ist heuer auch wieder beim Finale dabei. Es stehen knapp 180 Plätze im Großen Saal sowie 80 weitere Sitzplätze in einem zweiten Kinosaal („Votiv 3“) ab 20 Uhr zur Verfügung. Außerdem fixer Bestandteil in Sachen Public Viewing sind seit Jahren die Tapete Bar im 5. Bezirk und die Felixx Bar im 6. Bezirk.