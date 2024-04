Eine gescheiterte Idee, die leider unsterblich ist

Europas Staaten verschenken gerade Geld wie Heu an Unternehmen, damit die nicht produzieren, was die Kunden brauchen, sondern was die Politik will.

Es ist noch gar nicht so lang her, da mussten sich Unternehmen bemühen, attraktive Produkte zu einem günstigen Preis anzubeten, wenn sie Gewinne machen wollen. Doch wer heute das Wirtschaftsgeschehen studiert, muss zu dem Schluss kommen, dass dies völlig altmodisches Denken ist. Heute geht es vor allem großen Unternehmen immer öfter und immer mehr darum, dem Staat möglichst viel Geld in Form von Förderungen und Subventionen abzunehmen – jedenfalls mehr als die Konkurrenten abgreifen können. An die Stelle der Fähigkeit, den Kunden zum Kauf zu überzeugen, tritt so immer öfter die Fähigkeit, den Staat zur Herausgabe von möglichst viel Steuergeld zu überreden, als unternehmerische Kernkompetenz.