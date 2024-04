Österreich, deine Marathon-Frauen

Ein Marathon erzählt immer ganz eigene Legenden, in Wien besonders. Über Läuferinnen, die Großartiges schafften.

Wien. Läuft der Wien-Marathon, wird der kultivierte Stillstand der Bundeshauptstadt für ein Wochenende aufgehoben. Dann haben Laufschuhe, Absperrungen und Debatten über Sinn und Zweck von Bewegung, Sport und Event Vorrang. Die meisten der über 41.000 Starter wollen bei der nunmehr 41. Auflage der größten Laufveranstaltung des Landes ins Ziel kommen, für manch Afrikaner und den Veranstalter steht auch die Siegerzeit im Vordergrund.

Am Sonntag blickt das Gros der Lauf-Szene auf Julia Mayer, die sich so eloquent und schrittsicher wie Vorjahr erneut beweisen will. Und damit Österreichs Marathon-Doyen – Gesichter sind sein Geschichtsbuch – auf die sagenhafte Idee brachte, doch einen Rückblick anlässlich dieser 40 vergangenen Jahre voranzutreiben. Ein Blick auf die lange Liste der stärksten, schnellsten Österreicherinnen, die diese magischen 42,195 Kilometer seit 1984 unter die Beine genommen haben.