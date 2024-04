Wie der Iran die russische Angriffstaktik kopiert

Am Tag der Armee ließen die Iraner diese Woche in Teheran russische Luftabwehrraketen vom Typ S-300 auffahren.

Schon die erste Attacke auf Israel zeigte: Mit massiven Angriffswellen wollen die Iraner die israelische Luft­abwehr zunächst testen, dann übersättigen und überwältigen. So wie die Russen in der Ukraine.

Irans Regime versuchte die Aktion zunächst herunterzuspielen: Die in der Nacht abgeschossenen Drohnen seien von „Infiltratoren“ innerhalb des Iran gestartet worden, sagte ein Experte im Staatsfernsehen. In der Nacht waren mehrere Detonationen in Städten wie Isfahan zu hören gewesen: scheinbar die genau dosierte israelische Antwort nach Irans Drohnen- und Raketenangriff auf Israel am vergangenen Wochenende. Teheran hatte für diesen Fall eigentlich mit einem erneuten Vergeltungsangriff gedroht. Eine Operation, bei der das iranische Militär die Angriffstaktik der Russen in der Ukraine kopieren würde.