Provokateur Höcke will sich vor Gericht zum Opfer stilisieren

Die Galionsfigur der rechtspopulistischen AfD muss sich wegen des SA-Spruchs „Alles für Deutschland“ verantworten.

Der Andrang war groß, sowohl bei den Gegnern der Rechtspopulisten vor dem Gerichtsgebäude als auch bei den Journalisten im Saal in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Die nationale Aufmerksamkeit ist dem ersten Gerichtsverfahren gegen Björn Höcke, Thüringens umstrittenen AfD-Chef, sicher. „Alles für Deutschland“, sein Zitat der SA-Parole bei einer Wahlkampfkundgebung vor drei Jahren, hat dem 52-Jährigen die Anklage eingehandelt.

Droht das Aus für die Spitzenkandidatur?