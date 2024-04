Taylor Swifts neues Album „The Tortured Poets Department“ erscheint am Freitag, dem 19. April.

Als erste Single aus ihrem neuen Album „The Tortured Poets Department“ wird US-Popstar Taylor Swift eine Single mit dem Musiker Post Malone veröffentlichen.

Superstar Taylor Swift veröffentlicht eine Single mit dem US-amerikanischen Pop-Musiker Post Malone. Es werde die erste Auskopplung aus ihrem Album „The Tortured Poets Department“ sein, das am Freitag erscheint, teilte die 34-Jährige am Donnerstag auf Instagram mit. Sie sei ein großer Fan des 28-Jährigen, weil er so gut schreibe, musikalisch experimentiere und Melodien kreiere, die einem nicht mehr aus dem Kopf gingen, schrieb sie. Die Single trägt den Titel „Fortnight“.

Marketing-Kampagnen sollten Fans in den vergangenen Tagen neugierig auf das elfte Studioalbum der US-amerikanischen Musikerin machen. Beim Streaming-Anbieter Apple Music veröffentlichte Swift fünf Playlists mit eigenen alten Songs, die sie thematisch den fünf Phasen der Trauer (Leugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz) zuordnete - mögliche Themen ihres kommenden Albums.

In Los Angeles baute der Streaming-Anbieter Spotify im öffentlichen Raum eine Mini-Bibliothek mit verschiedenen Ausstellungsstücken auf, die Hinweise auf Swifts Album geben sollten. Fans konnten sich dort fotografieren. (APA/dpa)