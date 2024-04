Taylor Swifts neues Album „The Tortured Poets Department“ ist am Freitag, dem 19. April, erschienen.

Taylor Swifts neues Album „The Tortured Poets Department“ ist am Freitag, dem 19. April, erschienen. Universal Music

31 Songs sind auf der Doppel-Version von Swifts neuem Album „The Tortured Poets Department: The Anthology“ zu hören. Mit an Bord sind auch Post Malone und Florence + the Machine.

Taylor Swift liebt Überraschungen, und wusste ihre Fans, die fürs neue Album extra wachgeblieben sind, auch gleich mit einer zu belohnen. „The Tortured Poets Department“, kurz TTPD, ist ein Doppelalbum. Tatsächlich haben Fans das vorab vermutet, weil Taylor schon bei der Album-Ankündigung während der Grammys subtil zwei Finger in die Höhe gestreckt hatte.

„,The Tortured Poets Department‘ ist ein geheimes Doppelalbum. Ich habe in den letzten 2 Jahren so viel gequälte Poesie geschrieben, dass ich sie mit euch teilen wollte. Hier ist also der zweite Teil von TTPD: „The Anthology“. 15 zusätzliche Songs. Und jetzt ist die Geschichte nicht mehr meine... sie gehört ganz euch“, schrieb sie zur Ankündigung auf Instagram.

Die erste Single des Albums ist eine gemeinsame Aufnahme mit dem US-amerikanischen Musiker Post Malone. Sie sei ein großer Fan des 28-Jährigen, teilte die Sängerin im Netz mit, weil er so gut schreibe, musikalisch experimentiere und Melodien kreiere, die einem nicht mehr aus dem Kopf gingen. Die Single trägt den Titel „Fortnight“.

Marketing-Kampagnen sollten Fans in den vergangenen Tagen neugierig auf das elfte Studioalbum der US-amerikanischen Musikerin machen. Beim Streaming-Anbieter Apple Music veröffentlichte Swift fünf Playlists mit eigenen alten Songs, die sie thematisch den fünf Phasen der Trauer (Leugnung, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptanz) zuordnete – sie wurden schon vorab als mögliche Themen für ihr kommenden Album gelesen. (APA/red.)