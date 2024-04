Die Schwestern im Gasthof Zum Blumentritt

In St. Aegyd am Neuwalde führen Christa und Ulli Hollerer seit mehr als einem Vierteljahrhundert den Gasthof Zum Blumentritt. Die Liebe zum Metier lassen sie sich nicht nehmen.

Feine und aus dem lokalen Rahmen gefallene Gasthäuser aus der früheren Zeit erkennt man an den leergetrunkenen Flaschen prominenter Weingüter (Bordeaux, Burgund), die nicht ohne Stolz auf Regalen platziert werden. Feine Gasthäuser der Jetztzeit erkennt man an detailreich beleuchteten Gläsern mit eingelegten Rüben und Karotten. Der Blumentritt ist ein feines Gasthaus aus der Zeit von früher.

Der Name Blumentritt, der Pflanzenliebhaber nervös machen könnte, stammt aus der Zeit, als am Platz neben dem Haus die Kühe zum Almauftrieb auf den Traisenberg fertig gemacht werden sollten, der damals zu Fuß, also zu Huf zu bewältigen war. Man streute Wiesenblumen, um damit den Kühen und ihrer Arbeit als Verwandler von Wiese in Milch Ehre zu erweisen und ihnen auch vielleicht Appetit auf die Alm zu machen. Jedenfalls waren die Blumen nach der Behandlung mit den Hufen nicht mehr tageslichttauglich. Daher der Name Blumentritt.