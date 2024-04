Netflix-Aktie fällt trotz guter Zahlen

Streaming. Das Unternehmen steigerte Umsatz, Gewinn und Nutzerzahl. Fast 270 Millionen Menschen haben nun ein Abo.

Los Gatos. Ein Umsatzplus von 15 Prozent auf 9,37 Mrd. Dollar im abgelaufenen Quartal, ein Gewinnanstieg von 1,3 Mrd. vor einem Jahr auf nunmehr 2,33 Mrd. Dollar und ein Plus an Abonnenten von neun Millionen auf 269,6 Millionen – all das hat nicht ausgereicht, um der Netflix-Aktie zu einem neuen Kursplus zu verhelfen. Obwohl die Zahlen durchwegs über den Erwartungen lagen, rutschte die Aktie nach der Präsentation am Donnerstagabend um fast fünf Prozent ab. Der bereits in Reichweite liegende Kursrekord rückte in die Ferne.

Dabei zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, noch weiter wachsen zu können: Immerhin habe man in jedem Land noch einen geringeren TV-Marktanteil als zehn Prozent, in den USA waren es 8,1 Prozent.