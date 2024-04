Eine Dating-Plattform für Bienen

Biene sucht Garten: Die sogenannte Bienenwanderbörse vernetzt Imker mit Landwirten, Winzern, Gärtnern und anderen Menschen, die über Blühflächen verfügen. Davon sollen die Bienen profitieren, aber auch die Erträge in der Landwirtschaft steigen.

Es ist eine neue Datingplattform, die nun auch in Wien verfügbar ist. Eine eher spezielle, auf der, poetisch formuliert, „Bienen und Blüten zusammenfinden“ sollen.

So jedenfalls beschreibt die Wiener Landwirtschaftskammer das kostenlose Netzwerk „Bienenwanderbörse“, das - nach Ober- und Niederösterreich, - nun auch in Wien startet. Dabei geht es darum, Imkerinnen und Imker mit landwirtschaftlichen Betrieben (Bauern, Winzer, Gärtnereien, etc.), aber auch mit Firmen und Gemeinden zu vernetzen, die über größere Blühflächen verfügen, die für Honigbiene ein attraktives Nektar- und Pollenangebot bieten.

Auf der Plattform können sich sowohl Imker als auch Menschen, die über Grünflächen verfügen, registrieren. Kommt es zum „Match“, bringen die Imker ihre (Wander-)Bienenstöcke zu den vereinbarten Plätzen.

Dies bringe viele Vorteile, so die Landwirtschaftskammer: „Die Stadtlandwirtschaft freut sich über hohe Bestäubungsraten und Erträge“, sagt Norbert Walter, Präsident der Wiener Landwirtschaftskammer, „die Imkerschaft ein wenig später über eine üppige Honigernte und die Wienerinnen und Wiener über besten Honig aus ihrer Heimatstadt. Wir laden daher alle Betriebe ein, mögliche Bienenstandorte auf der Homepage einzutragen, damit Wiens Imkerinnen und Imker mit ihren Stöcken dorthin wandern können.“

Der Wiener Landesverband für Bienenzucht mit rund 700 Imkerinnen und Imker ist einer der kleinsten Imkerverbände Österreichs. Umso wichtiger sei es, in einer Millionenstadt trotz Verkehr, Industrie und Wohnbau, die Lebenswelt der Bienen zu sichern. Die neue Bienenwanderbörse sei da „eine ideale Möglichkeit, rasch und unbürokratisch wertvolle Futterflächen für unsere Bienen zu finden und diese aufzusuchen“, sagt der Präsident des Wiener Landesverbandes, Kurt Krottendorfer.

