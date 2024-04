EVP-Chef Manfred Weber: „Der Iran ist ein Terrorstaat“

Was muss denn noch passieren, damit wir Europäer verstehen, dass die Revolutionsgarden eine der großen Terrororganisationen in der Region sind, die die Houthi-Rebellen im Jemen, die Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon unterstützen? Sie sorgen in der ganzen Region für Instabilität und Terror. Der Iran ist ein Terrorstaat. Europa muss klare Antworten geben und wichtige Vertreter der Revolutionsgarden sanktionieren. Zudem ist der Iran die Drohnen- und Waffenkammer für andere kriegsführende Staaten wie Russland. Die Ukraine wird jeden Tag mit iranischen Waffen angegriffen. Deshalb muss es uns gelingen, dass Teheran von Hochtechnologie ferngehalten wird und moderne Waffen nicht mehr in der Masse entwickeln kann.